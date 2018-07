Gibilaro, va fatta luce sul Pontile Comunale del Porticciolo di San Leone.

Comunicato: Richiesta Relazione dettagliata e analitica della situazione di fatto e di diritto inerente il Pontile Comunale del Porticciolo di San Leone ai sensi dell’Art 33., Diritto d’Informazione e di Accesso agli Atti Amministrativi del Regolamento per il Funzionamento Consiglio Comunale.

Lo scrivente Consigliere Comunale nell’esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo,che interessano l’attività dell’Ente e della Collettività amministrata,con la seguente richiesta chiede ai soggetti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, una relazione dettagliata e analitica sulla situazione di fatto e di diritto inerente il Pontile Comunale del Porticciolo di San Leone.

Lo scrivente, ai sensi dell’Art 33 c. 5 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale,comunica e avverte- qualora il responsabile del settore competente dovesse impedire al Consigliere comunale il proprio diritto-dovere di svolgere liberamente il diritto di accesso, omettendo, oltre i termini ammessi dalla legge e dai regolamenti,la trasmissione di atti necessari ad espletare le proprie funzioni istituzionali,-di richiedere al Segretario Generale l’adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla legge.

Si resta in attesa di sollecito riscontro,l’occasione è gradita per augurare un proficuo e sereno lavoro.

