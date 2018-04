Gibilaro interroga Firetto: nelle misure correttive la riduzione delle indennità di carica ad amministratori ed esperti?

AGRIGENTO. Il Consigliere comunale Gerlando Gibilaro ha presentato una interrogazione all’amministrazione comunale del sindaco Lillo Firetto con richiesta di informazioni sulla “predisposizione delle misure correttive”.

SCRIVE GIBILARO: Considerato:

che, ad onor del vero e della completa intelligenza a breve in aula ci sarà il “varo” delle tanto attese misure correttive da parte dell’Amministrazione Comunale;

che, l’etica, la morale, il cambiamento e la rinascita imporrebbero una dimostrazione di coerenza e di rispetto di tutti gli amministratori del Comune nei confronti della situazione finanziaria dell’ente e degli Agrigentini;

che, ad oggi, gli Agrigentini pagano i tributi locali ai massimi livelli previsti dalla legge senza ottenere servizi adeguati agli standard europei;

che, per effetto della cosiddetta “armonizzazione contabile”, gli Agrigentini subiranno altresì, per i prossimi trenta anni, un taglio, per ogni anno, di 1.300.000 mila euro, ai servizi essenziali senza fiatare;

chiede in modo chiaro e conciso, di conoscere se alla luce delle criticità finanziarie dell’Ente, l’amministrazione pro tempore Firetto, intende inserire tra le misure correttive, anche quella che preveda la riduzione del 50% delle indennità percepite dalla Giunta e dal Presidente del Consiglio, nonché quella di revocare gli incarichi retribuiti agli esperti ingegnere Lumera e al portavoce Lorenzo Rosso.

Ultima modifica: 30 aprile 2018