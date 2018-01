Gianni Morandi incontra i fan al Centro Commerciale “Le Vigne”

Il cantante bolognese sarà impegnato a gennaio nel firmacopie per presentare il suo nuovo album.

Il settantatreenne è in giro per l’Italia per presentare il suo nuovo album “D’amore d’autore” con l’atteso firmacopie.

Il tour partirà il 22 febbraio da Jesolo. Il mese di gennaio porterà l’artista in Sicilia sabato 20 ad Agrigento al Centro Commerciale ” Le Vigne” di Castrofilippo(AG) alle ore 17:30 ed il 21 la gran chiusura a Palermo.

Uno dei più importanti artisti italiani di sempre, amatissimo da vecchie e nuove generazioni, sarà con tutti voi sul palco per foto e autografi sul suo nuovo album “D’ Amore e d’ autore”‘ sabato giorno 20 gennaio.

Da rilevare che hanno collaborato al nuovo album di Morandi apprezzati autori come Luciano Ligabue, Ivano Fossati, Elisa, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta e Levante.

“Dobbiamo fare luce”, segna il ritorno con un inedito di Gianni Morandi che ha voluto farsi affiancare da LucianoLigabue che ha firmato la canzone. Ligabue ha definito la musica come un brano che resta nelle orecchie al primo ascolto; e riguardo l’ interpretazione di Morandi ha detto “energica, autentica e porta la voce in una dimensione nuova, pur rimanendo fedele al mondo d’ autore del disco a cui il brano apre le porte”.

Ultima modifica: 12 gennaio 2018