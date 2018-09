Gessica scomparsa da oltre 20 giorni: Favara prepara la fiaccolata

La comunità di Favara continua a sperare che Gessica Lattuca torni dalla sua famiglia a ventuno giorni dalla sua scomparsa.

Il parroco della parrocchia di San Vito, Diego D’Acquisto, ha invitato la comunità a pregare per la giovane mamma di quattro figli: “Esprimo solidarietà alla famiglia di Gessica, che sicuramente sta vivendo un momento difficilissimo, aggiungendo dolore a dolore. Invito tutti ad intensificare la preghiera, ricordando ancora il grave dovere in coscienza, davanti a Dio ed agli uomini, da parte di chi fosse o venisse in qualsiasi modo a conoscenza di notizie utili, di fornirle in qualsiasi modo per il ritrovamento di Gessica di fornirle subito e in qualsiasi modo farle pervenire alle autorità competenti. Tutti i sacerdoti della città sono in questo senso disponibili per una soluzione positiva di questa dolorosissima vicenda”.

Ultima modifica: 4 settembre 2018