Gelma seap Aragona: la serie B è alla tua portata

ARAGONA. Si disputerà sul campo neutro di San Cataldo, al palasport “Peppe Maira” la finalissima play-off tra Seap Aragona e Giavì Pedara che vale un posto in serie B2. L’incontro, che si giocherà sabato 2 giugno, avrà inizio alle 18 ed è previsto il grande pubblico che sicuramente gremirà il palasport nisseno.

La dirigenza aspetta tutti i tifosi aragonesi a San Cataldo: servirà l’incitamento dei supporter per concludere alla grande una stagione che ci ha visti protagonisti dalla prima all’ultima giornata. Emozionante è stata la vittoria delle leonesse d’Aragona contro il Volley Terrasini in semifinale, al tie-break. Le ragazze allenate da Francesca Scollo hanno sofferto, combattuto palla su palla, difeso benissimo e attaccato con potenza e precisione, costringendo le avversarie alla resa. Ottima la prova corale di tutta la squadra che in rimonta ha prima superato le avversarie nel conto di set e poi si è giocata la partita e la qualificazione all’ultimo parziale. Nel primo set, infatti, Terrasini aveva vinto 21-25 ma ha dovuto subìre il ritorno delle leonesse che con un perentorio 25-11 e un 25-16 ribaltano il conto. Nel quarto set c’è stato il ritorno delle avversarie che vincono il quarto parziale agevolmente per 16-25 ma nel tie-break le nostre ragazze recuperano forze fisiche e mentali e sbaragliano le palermitane vincendo set e match con un netto 15-9. Gioia incontenibile in campo e sugli spalti per l’ultima partita casalinga della stagione.

Il presidente Nino Di Giacomo alla fine del match è visibilmente emozionato ha commentato: “Siamo stati ripagati da nove mesi di sacrifici, onore a queste ragazze che tra mille difficoltà sono riuscite nell’obiettivo di agguantare questa importante finale. Onore anche al Terrasini degno rivale di questo difficile campionato”. Anche la palleggiatrice Speranza Maiello è soddisfatta: “Sembra tutto facile quando raggiungi un risultato importante ma non è così. E’ frutto di tanti sacrifici e impegno. Giocheremo la finale con la solita grinta e voglia di vincere consapevoli del fatto che incontreremo un avversario di tutto rispetto”. Dulcis in fundo anche l’allenatrice Francesca Scollo ha elogiato le sue ragazze: “Sono davvero felice, quasi più di quando vincevo come giocatrice, perchè qui sono otto anni che lavoriamo seriamente seguendo piccoli e grandi e quindi la soddisfazione è maggiore. Ero sicura che questa partita l’avremmo vinta perchè fin dall’inizio vedevo negli occhi delle mie ragazze la voglia di vincere, la voglia di riscatto; certo abbiamo avuto nel corso del match quell’attimo di calo fisiologico ma ci siamo riprese alla grande vincendo meritatamente”. Ora testa alla finalissima con il Giavì Pedara che varrà la serie B.

Ultima modifica: 31 maggio 2018