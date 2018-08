Gara podistica il 2 settembre a Favara

E’ partita la macchina organizzativa per l’Edizione 2018 del Trofeo Podistico “Città di Favara” – organizzata dall’ASD Favara Runners, squadra podistica favarese con la collaborazione del Comitato Provinciale Fidal, dell’Opes Sicilia ed il Patrocinio del Comune di Favara, presenti anche le associazioni

AEL , AIDO e AISM, che avrà luogo il 2 settembre 2018 con ritrovo alle ore 8:00 per ritiro pacco gara, pettorali e partenza dalla centralissima Piazza Cavour alle ore 9:30.

La gara sarà valida come 16° prova del Grand Prix Interprovinciale (AG/ CL/ EN) senior/master 2018.

Tanti i momenti di sport e solidarietà in programma, dalla gara non competitiva dei bambini quali potenziali atleti del futuro, al momento di solidarietà con “Un giro di piazza contro la sclerosi multipla” con i ragazzi dell’Associazione AISM sezione di Agrigento, fino al momento più impegnativo della manifestazione che vedrà scendere in campo atleti e appassionati runners che sfideranno un percorso sicuramente suggestivo e nello stesso tempo tecnico da ripetere 5 volte per 1.500m per un totale di 7,5 km per le vie del centro storico di Favara interamente chiuso al traffico, dalla bellissima Piazza Cavour con il Castello Chiaramontano, alla maestosa e monumentale Chiesa Madre e poi via Roma, corso principale di Favara.

Una manifestazione con tante sorprese per i partecipanti, che le associazioni in collaborazione stanno programmando per la giornata di sport dell’ 2 settembre, ci dice lo staff organizzativo della squadra podistica favarese;

Un premio speciale andrà a tutti i partecipanti appartenenti ai lavoratori delle ferrovie dello stato, l’organizzazione in collaborazione con l’associazione AEL – Stazione Agrigento Centrale, consegneranno un premio per ricordare tutti i colleghi che negli ultimi anni sono scomparsi prematuramente.

A tutti i partecipanti della gara competitiva, ricco pacco gara, medaglia ricordo, premiazioni per gli assoluti e per i primi tre di ogni categoria, premio alla squadra piu’ numerosa, gadget e ricco ristoro finale….

Per informazione e regolamento

pagina Facebook: ASD FAVARA RUNNERS

Ultima modifica: 2 agosto 2018