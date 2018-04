Gara alto profilo di rischio: Akragas – Catania vietata ai tifosi etnei

Su determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la partita tra Akragas e Catania, in programma domenica 15 aprile, allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa e segnalata come gara alto profilo di rischio, si giocherà senza la presenza dei sostenitori ospiti. La società biancoazzurra non può far altro che prendere atto della decisione della Prefettura di Siracusa che, per motivi di ordine pubblico, ha disposto il divieto di trasferta per i residenti della provincia di Catania.

Ultima modifica: 10 aprile 2018