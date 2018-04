Il futuro che vogliamo: Savarino, Aricò e Razza incontrano gli agrigentini

AGRIGENTO. Sabato 7 aprile alle 17, presso lo Spazio Temenos sito in via Luigi Pirandello n 1. Agrigento, gli onorevoli Giusi Savarino e Alessandro Aricò e l’Assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, animeranno l’appuntamento promosso dal movimento civico diventeràbellissima dal titolo: “ilfuturochevogliamo”.

L’evento sarà occasione sia per raccontare il movimento civico diventerà bellissima, nato con lo scopo di restituire alla gente la bellezza della politica, sia per parlare dell’odierno impegno dei parlamentari Savarino, Aricò e dell’assessore Razza, a far si che le speranze e i sogni dei siciliani onesti diventino realtà. Moderatore dell’incontro sarà Stelio Zaccaria, capo servizi della redazione di Agrigento del giornale La Sicilia. Diventerà bellissima è un movimento civico che nasce nel settembre del 2015 intorno alla figura dell’attuale Presidente della Regione, Nello Musumeci, con l’obiettivo di restituire alla gente la bellezza della politica. Il movimento fin da subito mostra il suo “dna politico” ovvero essere il luogo dove proporre idee e progetti che possano rigenerare la Sicilia.

Il movimento parte ufficialmente nell’autunno 2015 con gli stati generali tenutosi per tre giorni alla vecchia dogana di Catania. È da lì un giro per le province siciliane, con un tour di ascolto del territorio. Poi nell’ottobre del 2016 a Palermo si tiene la prima festa delle idee: sotto l’attenta regia di un gruppo dirigente giovane, competente e determinato che coordina il movimento fino alle elezioni, Giusi Savarino, Alessandro Arico’ e Ruggero Razza. I cantieri culturali della Zisa sono stati luogo di incontro e di confronto per tanti siciliani onesti che hanno condiviso idee e progetti . Così si comincerà a scrivere il programma di Governo con il quale il Presidente Musumeci ed il movimento hanno convinto i siciliani il 5 novembre del 2017.

A circa sei mesi dal giorno delle elezioni, il movimento non perde il suo “dna politico” e torna a parlare con il territorio ed a portare avanti una politica che sia “alta, pulita e perbene.” Giusi Savarino, Alessandro Arico’ e Ruggero Razza, oggi impegnati in prima persona a far si che i sogni di tanti simpatizzanti del movimento diventino realtà. Sabato 7 aprile, ad Agrigento, racconteranno di come, nonostante tanta rabbia e delusione, sia ancora la politica l’unica risposta, e di come sia possibile tornare a fare buona politica e aggregare sulle idee e le buone pratiche di governo. Il loro personale percorso: visionario, determinato, coraggioso è la prova lampante che la Sicilia non ha perso la speranza di diventare bellissima e che i Siciliani cercano un punto di riferimento ed un luogo dove collaborare per il progresso della nostra regione, discutendo nel merito di ogni proposta senza steccati ideologici preconcetti. “Purtroppo Viviamo un tempo che troppo spesso ci costringe a vivere di emergenze ed in emergenza. Ebbene, è’ proprio questo triste scenario che ci deve spronare ad immaginare il futuro che vogliamo – dice Giusi Savarino. Perché Come recita un noto proverbio: “Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia”.

Ultima modifica: 6 aprile 2018