Il futuro della Moncada si decide a Roma. Ciani : fondamentale vincere

Non stacca il pass per i play-off la Moncada il cui futuro si deciderà nella capitale. Dopo la sconfitta interna per mano di una Viola già retrocessa, il discorso post season si complica per Agrigento. Adesso bisognerà andare a far punti sul campo della Eurobasket Roma nell’ultima sfida della stagione regolare. Ci sarebbe da valutare incroci e risultati dagli altri campi, compresa la classifica avulsa, ma se la Moncada vuole avere la certezza di giocarsi gli spareggi promozione, dovrà contare prima di tutto su se stessa, cercare il successo nella città eterna ed evitare di guardare agli altri campi. Chi si aspettava domenica una pratica agevole contro una Viola già matematicamente retrocessa è rimasto deluso. I nero arancio hanno mostrato gli artigli, giocato per la maglia e per l’orgoglio, e fatto valere la loro supremazia.

“Vanno fatti i complimenti a Reggio Calabria – ha detto in sala stampa Franco Ciani – che ha espresso grande qualità di gioco, impegnandosi e giocando per vincere. Bisogna dare merito ai nostri avversari, questo gli va riconosciuto”.

La Fortitudo Agrigento perde contro la Viola in una partita dal doppio volto. I padroni di casa iniziano bene, ma nel finale sono gli ospiti a vincere e portare a casa il risultato. Agrigento perde con il risultato di 86 a 88. Mentre la Reggio Calabria si chiude in silenzio stampa; in sala stampa l’unico a parlare è il friulano.

“E’ stata una partita, da parte loro, straordinaria per lucidità e aggressività. Noi non siamo stati alla pari. Non abbiamo saputo interpretare determinate situazioni. Questo tipo di assetto ha tolto dal gioco Cannon”. Ha aggiunto il coach della Moncada.

La sconfitta, tuttavia, non pregiudica la corsa ai playoff, dato che la compagine biancazzurra, grazie anche agli altri risultati della giornata, mantiene ancora il settimo posto in classifica.

Sul versante opposto, la Viola, si dimostra più forte delle vicende extra-sportive che l’hanno coinvolta nell’ultimo mese e nonostante la penalizzazione, e priva del suo uomo di punta, Pacher, ha disputato un’eccellente partita.

Il primo quarto è un dominio degli uomini di coach Franco Ciani apparsi sin da subito determinati a fare propria la posta in palio. Poi nel finale è venuta fuori la squadra dello stretto che ha fatto sua la partita.

“Nonostante tutto – conclude Ciani – siamo partiti molto bene ma poi abbiamo commesso degli errori, questo è colpa nostra. La situazione in chiave play off è ancora rimediabile, ma è chiaro che contro la Leonis è fondamentale vincere. Dobbiamo ritornare ad essere la squadra con uno spirito giusto”.

Dalla seconda parte di gara arrivano le indicazioni più significative. Non bastano gli ultimi sussulti di Evangelisti e Pepe e i nero-arancio portano a casa i due punti. Adesso per avere la matematica certezza di disputare la post season, sarà necessario vincere la sfida di Roma contro la Leonis dell’ex Alessandro Piazza.

Ultima modifica: 16 aprile 2018