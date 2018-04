Futsal: L’analisi del campionato di C2 dell’esperto Jack Giardina

CANICATTI’. Niente playoff per l’Atletico Canicattì futsal. Si è concluso il campionato di serie C2 maschile di calcio a 5. La quadra canicattinese allenata da Carmelo Restivo ha chiuso al quinto posto ma non disputerà gli spareggi per la regola dei 10 punti tra la seconda e la quinta. Play out invece per l’altra formazione biancorossa: il Città di Canicattì.

L’analisi del campionato con il Team manager dell’Atletico Canicattì, Jack Giardina che è anche il selezionatore e referente provinciale del Futsal agrigentino

Ultima modifica: 18 aprile 2018