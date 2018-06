Futsal: Gioacchino Parla nuovo presidente dell’Asd Città di Canicattì

CANICATTI’. Nuovi dirigenti nell’Asd Città di Canicattì che milita nel campionato di serie C2 calcio a 5. Nell’ultima riunione sono state rinnovate le cariche. Questo il nuovo consiglio direttivo: Gioachino Parla – Presidente; Giuseppe Milano – vice Presidente, Luigi Adamo, Ezio Callari, Gianfranco Avarello – Dirigenti.

“Ringrazio i soci per la fiducia accordatami – dichiara il neo presidente Gioachino Parla – Mi spenderò per questa società da canicattinese quale sono, perché amo la mia città, dove sono nato e vivo, con l’obiettivo di sostenere il vero valore del calcio e creare entusiasmo in città. Ci tengo a ringraziare anche la Polisportiva Campobello, che porterò sempre nel cuore, per l’esperienza triennale che ho vissuto e che mi ha permesso di approfondire la mia passione per il calcio inteso come strumento d’aggregazione e sano divertimento”.

La nuova compagine ha confermato la fiducia al mister Alessandro Di Natale. “Ripartiremo da zero con una nuova società e una nuova squadra – sottolinea l’allenatore – molto probabilmente con un mix di giovani e gente esperta. Abbiamo in mente di ampliare tutte le categorie giovanili per potere partecipare ai campionati Figc. Nuovi stimoli, nuovi idee e pertanto ricordiamo che la società è aperta a valutare nuovi giocatori per creare una formazione forte e unita”.

