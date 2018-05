Futsal finale playoff: prima a Gubbio, poi ad Agrigento

AGRIGENTO. Sarà la Vis Gubbio che sorprendentemente, ha superato la Junior Domitia a contendere la promozione in serie B all’Akragas Futsal.

Come in occasione delle semifinali, anche per la finalissima si prospettano due gare a campi invertiti: la gara di andata si giocherà il prossimo sabato 2 giugno a Gubbio nella splendida cittadina umbra, mentre il ritorno di sabato 9 giugno allo Sport Village del Villaggio Mosè di Agrigento, il tempio dell’Akragas futsal del presidente Peppe Paradisi. La squadra ha già fatto ritorno in città nella giornata di domenica scorsa, e dopo qualche ora di riposo, inizierà a preparare la delicata trasferta di Gubbio dove è in palio la serie B.

L’Akragas, nonostante la sconfitta per tre a due a Celano negli Abruzzi, contro lo Sport center ha festeggiato fuori casa il passaggio di turno alla finale per la Serie B, complice anche l’espulsione per somma di ammonizioni per Cinici al 41′. I biancazzurri cedono nel finale, ma in virtù del punteggio d’andata hanno conquistato un risultato straordinario contro uno Sport Center aggressivo e che ha voluto tentare il “colpaccio” davanti al proprio pubblico. Una festa che rende merito ad un gruppo che ha saputo lottare e conquistare con determinazione un risultato che consente di sognare la serie B.

