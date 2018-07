CANICATTI’. Inizia a prendere forma il roster della società Asd Città di Canicattì che la prossima stagione agonistica parteciperà al campionato di serie C2 di calcio a 5. La dirigenza, guidata dal presidente Gioacchino Parla, ha reso noto di avere messo a segno dei colpi sul mercato per la prossima stagione.

Si tratta di Calogero Ciuni, ruolo Pivot classe 91, Toni Turco classe 99 portiere, Romolo Argento classe 87 portiere, Nino Costanzino classe 91 laterale/pivot, Adriano Pruteanu classe 97, laterale/pivot, Giuseppe Alaimo classe 90 laterale, Gianfranco Avarello classe 87 centrale.

La società, inoltre, ha reso noto che vi sono importanti trattative in corso che potrebbero portare a far parte del roster atleti che hanno militato in categorie superiori. Si tratta di contatti al momento e che non appena le trattative saranno conclusa verrà data comunicazione alla stampa ed agli sportivi. L’obiettivo dell’Asd città di Canicattì, quest’anno è quello di programmare una stagione dove vuole regalare ai propri sostenitori delle soddisfazioni. Per questo motivo, Presidente, dirigenti, allenatore, stanno mettendo in campo tutte le proprie forze per allestire un roster competitivo che possa disputare un buon campionato.

Ultima modifica: 22 luglio 2018