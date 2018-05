Furto a San Leone: Rizzo e Jovine non rispondono davanti al Gip

AGRIGENTO. Hanno scelto il silenzio davanti al Gip del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, i due “topi d’appartamento” arrestati dalla polizia, nella flagranza del reato, mentre stavano portando a segno un furto in una villetta di San Leone.

Fabrizio Rizzo, 26 anni, di Agrigento e Roberto Jovine, 53 anni, napoletano si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e hanno, dunque, fatto scena muta davanti al giudice che ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere.

Rizzo e Jovine erano stati arrestati, lo scorso lunedì scorso, in via Ippocastani, dagli uomini del Commissariato Frontiera di Porto Empedocle e dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento.

Ultima modifica: 3 maggio 2018