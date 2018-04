AGRIGENTO. La residenza secondaria di una coppia di agrigentini, in via del Sole, è stata oggetto di un furto. Dopo aver forzato una finestra i malviventi hanno portato via tutti gli oggetti di valore.

A fare la scoperta è stata la proprietaria, una impiegata agrigentina, che ha chiamato la polizia. Indagini sono in corso ma dei ladri nessuna traccia.

Ultima modifica: 6 aprile 2018