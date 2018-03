Furto di corrente elettrica e possesso di droga: in manette ghanese di 36 anni

FAVARA. I Carabinieri di Favara hanno arrestato un uomo di 36 anni, di nazionalità ghanese, accusato di aver realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica e colto nella flagranza del reato, è finito in manette per furto. L’extracomunitario, inoltre, immigrato in maniera regolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso in possesso di 4 grammi di marijuana e per questo motivo è scattata anche la segnalazione, alla Prefettura di Agrigento, quale consumatore abituale di droga.

Ultima modifica: 30 marzo 2018