Furto in una casa rurale di contrada Vecchia Dama

CANICATTI’. Ancora ladri in azione alla periferia di Canicattì. Ignoti malviventi dopo aver segato le sbarre di ferro presenti nelle finestre di una villetta sita in contrada Vecchia Dama, sono riusciti ad introdursi nell’abitazione di un pensionato canicattinese. Magro il bottino, un vecchio impianto stereo e alcune conserve alimentari. Ingenti i danni procurati agli infissi. In questi giorni le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli con l’obiettivo di cogliere in flagranza i delinquenti.

Ultima modifica: 26 marzo 2018