Fuoco nel pomeriggio in uno stabilimento della zona Industriale di Agrigento, distrutta l’ala di un capannone, da un primo sopralluogo i danni sembrano ingenti.

Inizialmente si era temuto per il vicino stabilimento di ossigeno, poi ci si è accorti che le fiamme, altissime e il fumo intenso provenivano da uno stabilimento attiguo. Si tratta di locali attrezzati a celle frigorifere dello stabilimento “Altamarea” – che si occupa della produzione di pesce affumicato come spada, tonno, salmone e cernia. Sul posto hanno lavorato a lungo per domare le fiamme i vigili del fuoco del Comando di Agrigento. E’ ancora tutto da accertare, ma pare che ad innescare le fiamme possa essere stato un corto circuito. Anche questo pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Agrigento hanno avuto un gran da fare, incendi di sterpaglie con minacce per le case vicine, si sono verificati anche a valle del Tempio di Giunone e in via Dante, dove il fuoco ha divorato la vegetazione a ridosso del viadotto Akragas.

Ultima modifica: 25 luglio 2018