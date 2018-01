Frontale furgone-Suv sulla Agrigento-Palermo: tre feriti, traffico bloccato

Scontro frontale sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento tra Villabate e Misilmeri. Nell’impatto, avvenuto poco dopo le 14, sono rimasti coinvolti un furgone bianco e un Suv Kia. Il bilancio è di tre feriti.

Il più grave, scrive il GDS, è un uomo di 60 anni che viaggiava a bordo dell’auto: è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Civico. Gli altri due feriti invece sono in codice giallo al Buccheri La Ferla: si tratta dell’autista del furgone – un trentenne – e il conducente del Suv, un 46enne nato in Svizzera.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato gli automobilisti coinvolti nei più vicini ospedali. Il traffico in zona è rimasto rallentato all’altezza del km 250+300 della strada statale 121.

