Fotografie: stasera si premiano gli scatti migliori

Fotografie: premi agli scatti migliori di “San Calogero” e “Mandorlo in fiore”.

Stasera giovedì 26 luglio, alle 19;30, al- l’Hotel Kaos, in via Gentile ad Agrigento, si terrà la serata di gala dedicata alla premiazione dei due concorsi fotografici, giunti alla nona edizione: “Fotografa il Mandorlo in Fiore” e “Fotografa San Calogero” e saranno premiate le migliori foto a colori e in bianco e nero.

Conduce Elettra Curto, Letture di Raimondo Moncada e musiche di Rodolfo Pagano. Regia di Gerlando Di Falco. Coordinamento di Francesco Novara e Giada Attanasio. Tra le altre cose è prevista una degustazione di vini della Tenute Cuffaro. Organizzazione a cura di AgrigentoOggi, diretto da Domenico Vecchio.

Ultima modifica: 26 luglio 2018