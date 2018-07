Fotografa “La Festa del Mandorlo” e “San Calogero”: premiati i vincitori

Giovedì 26 luglio , alle ore 19:30, all’Hotel Kaos, si è svolta la cerimonia di premiazione dei concorsi “Fotografa la festa del Mandorlo in Fiore” e “Fotografa San Calogero “, giunti alla nona edizione; due concorsi ideati da Domenico Vecchio, direttore responsabile di AgrigentoOggi.

Ecco i nomi dei vincitori : per il concorso “Fotografa la Festa del Mandorlo”, vince la categoria a colori Sandro Catanese, e per la categoria in bianco e nero Fabio Peonia; per il concorso “Fotografa San Calogero”, vincono Giuseppe Raia per la categoria a colori e Giuseppe Cacocciola per la categoria in bianco e nero. Ecco i nomi dei finalisti del Mandorlo in Fiore: Linda Amella, Giuseppe Cacocciola, Sandro Catanese, Noemi Ciulla, Alessandra Formica, Gianni Grimaldi, Fabio Peonia, Antonino Piraneo, Antonio Spadaro, Alessandro Tondo. Ed ecco i nomi dei finalisti del concorso dedicato a San Calogero: Linda Amella, Vincenzo Augello, Giuseppe Cacocciola,Edoardo Calì, Gianni Grimaldi, Gero Parla, Giuseppe Raia, Flavio Spoto, Giuseppe Spoto, Salvatore Varisano. Nel corso della serata si sono esibiti: l’attore Raimondo Moncada e il musicista Rodolfo Pagano, e, al termine della cerimonia di premiazione, l’Hotel Kaos ha offerto un buffet accompagnato dai vini delle tenute Cuffaro.

La serata di Gala, realizzata in collaborazione da Federalberghi, Din 24, con il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, è stata condotta da Elettra Curto e ha avuto un notevole successo di pubblico, sia nella splendida cornice dell’Hotel Kaos, sia attraverso la diretta Facebook nella pagina di Agrigentooggi. La regia dell’evento è stata di Gerlando Di Falco, la direzione artistica è di Francesco Novara, i testi e il coordinamento sono di Giada Attanasio.

