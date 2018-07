Fortitudo, una “scommessa” dal Brasile: arriva il lungo Sousa

La Fortitudo pesca ancora nel “sottobosco” della pallacanestro. La scelta di Franco Ciani e Cristian Mayer questa volta è caduta su Dimitri Sousa, un altro talento tutto da sperimentare. L’ala, classe ’94 ,“è ufficialmente un giocatore della Moncada Agrigento. Per la Lega A2, è sicuramente un volto nuovo, ma nonostante la giovane età ha maturato esperienza lontano dal vecchio continente. Ha giocato infatti, sia in Brasile che negli Stati Uniti. Il “gi- ramondo” e talento brasiliano ha par- tecipato inoltre al Nike International Junior Tournament dell’Eurolega. Di-

“Dimitri Sousa – commenta coach Franco Ciani – ha una grande tempra caratteriale. La sua storia – aggiunge – ed anche il suo impegno di avere un futuro importante nella pallacane- stro, ci hanno convinti. Come ci ha convinti la sua volontà e la sua grande motivazione. Ha lasciato il Brasile a 14 anni, sono scelte precise e mirate di un giocatore che sa ciò che vuole. La sua grande voglia di fare e di emergere ci ha piacevolmente sorpresi”. Il gioca- tore è di fatto il quarto lungo che chiu- de il roster della Moncada. Si tratta di un elemento duttile che ha capacità

mitri ha acquisito formazione italiana schierandosi nelle fila del Basket Tera- mo e della Monte Paschi Siena. Dopo l’Italia è partito alla volta degli Stati Uniti, per iniziare un nuovo percorso, quello del basket universitario, dove si è fatto notare nel college di Uva-Wise nella NCAA II.L’innesto del giocatore, nell’aria da qualche giorno, ed è stato ufficializzato ieri pomeriggio.

realizzative, può giocare sul perimetro e all’occorrenza con spalle o davanti al canestro. Una nuova “scommessa” per la Moncada che in passato ha già abituato tifosi ed addetti ai lavori a “scelte” rivelatesi vincenti. Dal colle- ge, Agrigento, aveva pescato pure Gia- como Zilli e negli anni passati sono stati diversi i nomi poi rivelatisi scelte azzeccate. “Sotto il profilo tattico – spiega ancora il primo allenatore della Fortitudo – Dimitri , quasi 2 metri di al- tezza, è il classico 4 che può fare anche il 3; può darci una duttilità maggiore, ci mancava un giocatore così. Ha un buon tiro da tre punti ed è dotato di grande atletismo. Anche lui dovrà am- bientarsi a giocare nel campionato di A2, sono certo – conclude Ciani – che farà bene”.

Ed a proposito del campionato di A2, la squadra comincerà la prepara- zione a partire dal 23 agosto. Dopo una preseason fatta di sfide, soprattutto a livello regionale, Agrigento sarà chia-