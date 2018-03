Fortitudo ti presento il tuo avversario: FCL Contract Legnano di Michele Bellavia

L’importante vittoria sulla Pallacanestro Trapani ha rilanciato le ambizioni della Fortitudo Moncada Agrigento in ottica post-season. La squadra di coach Franco Ciani, infatti, ha vinto una partita ad altissimo coefficiente di difficoltà, contro una diretta pretendente ai playoff, mostrando una tenuta mentale e fisica eccellente, nonostante le assenze di Zugno, Guariglia e di Rotondo, da qualche settimana nuovamente aggregato al gruppo.

I biancazzurri, adesso sono chiamati a compiere l’impresa, perché la strada ai playoff passa dalla difficile trasferta di Legnano, in casa dei Knights, terza forza del girone ovest di A2, e reduci dalla sconfitta subita a Scafati.

Che partita sarà? — Nel match della vigilia di Pasqua si affronteranno due formazioni speculari dal punto di vista offensivo (stessa media realizzativa di 78.3), con i cavalieri agli ordini di coach Mattia Ferrari, contraddistinti da una buona circolazione della palla e con la terza difesa del girone (73.9). Sicuramente una chiave sarà la marcatura su Raivio, il motore inesauribile del gioco dei Knights; altra chiave sarà quella di esercitare pressione sulle prime linee di passaggio e difendere con aggressività sul pick and roll centrale dove Mosley è l’arma letale dei lombardi. Occhio ai blocchi che il centro americano porta per

generare spazio ai compagni. Coach Ferrari, tuttavia, avrà poche rotazioni a disposizione, dovendo far fronte alle importanti assenze di Martini e Maiocco.

The Rim Protector — William Ralph Mosley jr. Il centro statunitense è uno dei migliori stranieri di questa lega, tra i pochi in grado di spostare gli equilibri. Ambientatosi perfettamente in Italia, al punto da diventare persino testimonial pubblicitario per aziende locali, Will Mosley è un atleta eccezionale: mette a referto 10.5 punti , è il miglior stoppatore del girone ovest (1.4 a partita), il quarto miglior rimbalzista (8.9), ma soprattutto è un autentico punto di riferimento per i compagni e un incubo per gli avversari.

Cool Hand Nik — Nikolas Thomas Raivio. Al terzo anno con la maglia dei Knights, Raivio, guardia classe ’86, è un giocatore infaticabile (34.2 minuti di media). Protagonista assoluto della prima parte di stagione essendo stato a lungo in testa alla classifica di valutazione, Nik mano fredda è il top scorer dei lombardi, nonchè sesto miglior realizzatore del girone ovest con quasi 19 punti di media con il 43% dall’arco, conditi da più di 6 rimbalzi e 4 assist .

Probabile starting five: Raivio, Tomasini, Zanelli, Pullazi, Mosley.

Ultima modifica: 27 marzo 2018