Fortitudo Moncada, entro la settimana la conferenza stampa di Moncada

E’ attesa entro la fine di questa settimana la consueta conferenza stampa del presidente Salvatore Moncada. Il main sponsor, come ogni anno, al termine della stagione agonistica incontra gli organi di informazione per tracciare un bilancio sui risultati raggiunti e per anticipare gli obiettivi futuri. Tutti con il fiato sospeso al momento in casa Moncada. Unica certezza, non è poco, è che si ripartirà dal coach Franco Ciani, “blindato” dalla società agrigentina con un contratto duraturo. Da comprendere invece chi del roster che ha chiuso la stagione agli ottavi di finale dei playoff, rimarrà ad Agrigento. C’è a chiedersi, come tutti sperano, se la società proverà a trattenere almeno uno dei due americani che bene hanno figurato in questo campionato. Pendarvis Williams che è stato il migliore della di Serie A2 nel mese di aprile e Jalen Cannon, premiato nel mese di febbraio, sono corteggiati da diversi club. I giocatori tutti, prima di partire per le vancanze, hanno partecipato ad una serata di beneficenza a cui hanno preso parte diverse centinaia di tifosi. Sono state messe all’asta magliette e pantaloncini sia della gara che di allenamento. Particolarmente gettonate quelle dei due americani, ma anche la maglia della giovane promessa Giuseppe Cuffaro è andata a ruba. I tifosi si sono aggiudicati le maglie anche del capitano Marco Evangelisti, di Tommaso Guariglia, Ruben Zugno, Paolo Rotondo, Giacomo Zilli, Lorenzo Ambrosin, Isacco Lovisotto e perfino le scarpe di Williams. La serata è stata organizzata dalla “Fortitudo Family” è si è tenuta allo Sport Live venerdì scorso. Ogni tifoso ha portato un sacchetto della spesa o indumenti che è stato devoluto ai “Volontari di Strada”, associazione di volontariato che si occupa di assistere famiglie con problemi economici. Alla serata ha preso parte tutto lo staff della Moncada, compreso il ds Cristian Mayer. Intanto oggi è atteso il ritorno ad Agrigento del capo allenatore Franco Ciani. Il coach, in compagnia del secondo allenatore Luigi Dicensi, martedì scorso, nella qualità di relatore, è stato in Puglia per relazionale al convegno intitolato “Allenatori e genitori – è possibile fare squadra?”. Meeting educativo organizzato dalla A.S.D. Teknical Sport Massafra che ha avuto lo scopo di unire l’aspetto sportivo a quello sociale e di crescita dei ragazzi, cercando di offrire informazioni utili circa l’educazione sportiva che vadano ad integrarsi alle consuete lezioni in palestra.

Ultima modifica: 16 maggio 2018