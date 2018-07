Fortitudo Moncada, c’è attesa per i calendari. Ciani : settimana decisiva

La prossima settimana sarà decisiva per la Fortitudo Agrigento. Non solo perché martedì saranno resi noti i calendari di Serie A2, ma anche perché dovrebbe essere ufficializzato l’ultimo tassello. All’appello infatti, manca il quarto lungo che con ogni probabilità sarà un giovane, ma non giovanissimo pescato dal cosiddetto “sottobosco” della pallacanestro. Il volto nuovo per la Moncada, infatti, con ogni probabilità sarà un volto nuovo per tutto il panorama cestistico nazionale. La società non ha fatto trapelare nulla, ma si tratta di un giocatore che non ha mai militato in serie A2 e pare nemmeno in B. L’ingaggio è in via di definizione e la Moncada ha pronto anche un piano B, un’idea alternativa che porterebbe ad un altro giocatore anche questo pescato da serie minori. C’è ancora voglia di sorprendere quindi nelle fila della Fortitudo, con il duo Ciani e Mayer ancora una volta pronti a scommettere su giocatori in cerca di affermazione.

L’operazione non dovrebbe essere nemmeno l’ultima, considerato che la Fortitudo, tra l’altro, ha l’idea di prelevare un undicesimo giocatore. “Si tratta – ha spiegato coach Ciani – di un under 20 da far maturare, sia nelle giovanili per poi gradualmente essere inserito in prima squadra”. Il mercato di Agrigento è stato all’insegna delle conferme, con gli innesti del playmaker statunitense Amir Bell e la guarda Edoardo Fontana. “Sono molto contento delle operazioni fatte – dice Ciani – naturalmente tutto dovrà incastrarsi alla perfezione ma il nostro obiettivo come sempre è quello di continuare a stupire, considerato che il prossimo anno tra ritrovarsi nella griglia dei play-off e quella dei play-out la differenza sarà minima. Ovviamente – aggiunge Ciani – l’obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile”. Il coach della Moncada è ancora impegnato con la nazionale under 20, con cui ha sfiorato l’impresa di centrare le semifinali. Gli azzurri agli Europei, hanno comunque superato ogni aspettativa e adesso, si consolano, si fa per dire, con la fase finale che decreterà le prime sette assolute del torneo. “Speravamo tanto – dice Ciani – di battere la Croazia, ci siamo andati molto vicini, cedendo solo sul finale, è evidente che ha prevalso la loro maggiore freschezza atletica, loro arrivavano a questa sfida dopo una partita più agevole avendo superato la Gran Bretagna, rimane comunque la soddisfazione di aver migliorato i precedenti”. Sabato azzurri sconfitti dalla Turchia 91-80 nel primo dei match che valgono i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Agrigento comincerà la preparazione il 23 di agosto.

Ultima modifica: 22 luglio 2018