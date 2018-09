Fortitudo Moncada Agrigento al via: il punto sulla preparazione in vista delle prime amichevoli

di Michele Bellavia

​Si suda e si corre al PalaMoncada. I biancazzurri sotto la guida di coach Franco Ciani e di tutto lo staff tecnico, continuano gli allenamenti in vista delle prime amichevoli in programma questo fino settimana (sabato alle ore 18 al PalaMoncada contro Eagles Palermo e domenica a Cefalù contro l’Orlandina).

​I giocatori hanno già mostrato una discreta condizione fisica. Ovviamente, gli occhi erano puntati soprattutto sui nuovi arrivati Fontana, Sousa e Nicoloso apparsi già ben integrati e abbastanza “on fire”. Amir Bell invece è rimasto a riposo, così come Simone Pepe. Tale circostanza ha permesso un proficuo utilizzo dei prodotti della “cantera” Paolo Trupia e Umberto Indelicato.

​Sarà una stagione di corsa per la formazione di Ciani che cercherà di colpire gli avversari puntando anche sulla velocità, e il coach friulano è parso soddisfatto di quanto visto finora.

Ultima modifica: 5 settembre 2018