Fortitudo, la conferma di giocatori come Giacomo Zilli e Lorenzo Ambrosin sono ottimi segnali.

Mercato scoppiettante quello della Serie A2 di pallacanestro. Tutte le società, compresa la Moncada Agrigento, sono a lavoro per completare il roster da presentare ai nastri di partenza della prossima stagione. Tra conferme, nuovi arrivi e partenze, si cambia molto. Se Agrigento si è assicurata le prestazioni di Edoardo Fontana, ritenuto il miglior giovane della serie B, le altre non sono state certo a guardare. Sia ad Est che ad Ovest si lavora molto per rinforzare gli organici, considerato che nella prossima stagione si potrà lottare per ben tre e non una (come è stato fino adesso) promozioni nella massima serie. C’è da rafforzarsi inoltre, perché sono previste ben 5 retrocessioni.

Insomma, i segnali che arrivano dal mercato, fanno pensare che il livello dell’asticella si sta innalzando, ragion per cui, o si tratta di puntare in alto o di evitare la bassa classifica, ci sarà da lottare.

In casa Moncada, il mercato sembra a buon punto. Anche se ancora sono mancati i colpi ad effetto, la conferma di giocatori come Lorenzo Ambrosin, Simone Pepe, Giacomo Zilli e Tommaso Guariglia, sono ottimi segnali.

Si aspetta il rinnovo di Marco Evangelisti. Sul contratto del capitano mancano solo le firme. Secondo indiscrezioni che sono circolate con insistenza negli ambienti frequentati dai sostenitori, al giocatore di origini toscane, è stato offerto un contratto di due anni con opzione per il terzo. Un accordo che proietterebbe il giocatore verso un finale di carriera alla Moncada.

Agrigento però sta lavorando anche per gli stranieri. Difficile che Pendarvis Williams e Jalen Cannon possano essere confermati. La volontà da parte della Fortitudo ci sarebbe anche, ma bisogna fare i conti con le ambizioni dei giocatori, che potrebbero essere tentati da nuove esperienze, magari in altri campionati o con società diverse.

Resta aperta la pista di portare Uglietti ad Agrigento. Il giocatore viene dato tra i partenti di Biella, ma per convincerlo a firmare con la Moncada ci sarà da vincere la concorrenza di altre squadre. La Fortitudo continua a tenere gli occhi vigili sul mercato, per questo, interessanti sono le notizie che arrivano dalle altre.

