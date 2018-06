Fortitudo, cominciala caccia al playmaker made in USA

La Moncada Agrigento a caccia di un playmaker. Con la promozione di Trieste, tornata in Serie A dopo 14 anni, va in archivio definitivamente la stagione targata 2017- 2018. Casale Monferrato si arrende in finale ed anche questa volta si registra il successo di una compagine del girone Est. Ma dal prossimo campionato si cambia. Saranno ben tre le promozioni e cinque le retrocessioni. Questo significa che qualunque sia l’obiettivo dichiarato ci sarà comunque da lottare. Sia se si gioca per evitare i playout o per ben figurare nei playoff, la Fortitudo dovrà presentarsi ai nastri di partenza comunque rinforzata. Quindi adesso occhi puntati sul mercato. La società agrigentina sta lavorando per presentarsi ai nastri di partenza con una squadra competitiva e capace di sorprendere ancora. C’è poco spazio per fare esperimenti, ragion per cui Franco Ciani e Cristian Mayer hanno pianificato una strategia di mercato ben definita. Prima la conferma di quanti hanno già indossato la canotta biancoazzurra nello scorso campionato, adesso spazio ai colpi in entrata.

Dopo essersi assicurata le prestazioni del miglior giovane della serie B, Agrigento punta adesso ad un playmaker di assoluto valore. Prima di dare il via al mercato degli americani però c’è ancora da ufficializzare la conferma del capitano Marco Evangelisti. L’annuncio è nell’aria da almeno due settimane, eppure slitta ancora. Le parti hanno raggiunto l’accordo sul contratto di massima, ma al momento della firma sarebbero sopraggiunte altre richieste che sono ancora al vaglio della società. Si tratterebbe di dettagli e tutto fa pensare che presto il giocatore sarà presentato alla stampa in grande stile. La Moncada ha definito una tabella di marcia che ha scadenze precise. Si spera di ultimare il gruppo degli italiani entro fine giugno per poi chiudere gli ingaggi degli americani prima della metà di luglio. Il tempo c’è e a giudicare da quanto è stato fino adesso ufficializzato, si viaggia spediti verso gli obiettivi prestabiliti. Intanto Ciani e Mayer continuano a valutare i profili giusti da portare ad Agrigento.

Ovviamente, chi conosce il coach e il ds lo sa bene, lavoreranno per scegliere giocatori non solo validi dal punto di vista tecnico, ma soprattutto con spiccate doti umane. Lo spirito della Fortitudo è quello di una “famiglia”, dove ognuno deve giocare per la squadra e nessuno per se stesso. Rispetto alle conferme fin qui arrivate non è facile ipotizzare un quintetto di partenza: nelle scelte di base potrebbe esserci Lorenzo Ambrosin che lo scorso anno ha saputo ben ritagliarsi un ruolo da titolare, mentre per gli altri 4 è ancora tutto da vedere. Al momento, oltre Lorenzo Ambrosin, la Moncada ha rinnovato con Simone Pepe, Giacomo Zilli e Tommaso Guariglia. Ha ingaggiato Edoardo Fontana, a breve dovrebbe ufficializzare il rinnovo con Marco Evangelisti e poi concludere con la coppia dei due americani. Oltre un playmaker statunitense, la Moncada potrebbe decidere di affidarsi ad un centro di oltre oceano. Un giocatore con centimetri e chilogrammi, che possa far valere la sua stazza fisica nel pitturato.

Ultima modifica: 19 giugno 2018