Il patron biancazzurro è apparso di buon umore e ha esordito ringraziando tutti.

Di Michele Bellavia

Tradizionale conferenza stampa di fine stagione, stamani, al PalaMoncada, dove, alla presenza di un nutrito gruppo di giornalisti, il presidente e main sponsor Salvatore Moncada, il coach Franco Ciani e il direttore sportivo Cristian Mayer, hanno fatto il punto sulla stagione appena trascorsa, volgendo al tempo stesso lo sguardo su quella futura.

Rispetto a quanto avvenuto esattamente un anno fa, il patron biancazzurro è apparso di buon umore e ha esordito ringraziando tutti quelli che, in qualità di altri sponsor, o in qualità di abbonati, hanno dato il loro sostegno alla società e alla squadra.

Sebbene le aspettative siano state ampiamente soddisfatte, pare tuttavia che il contesto rimanga difficile sotto vari punti di vista: non c’è soltanto l’aspetto finanziario da tenere d’occhio, nell’ottica di un progetto economicamente sostenibile nel tempo, ma anche il futuro della squadra, primo fra tutti, la crescita del suo settore giovanile. Su quest’ultimo fronte, le prospettive non sono delle migliori.

C’è il concreto pericolo, infatti, che la nuova Serie A a 18 squadre (partirà ufficialmente nel 2019/20), possa risucchiare tutto, finendo per impoverire tutto il movimento cestistico italiano.

Per quanto riguarda le trattative di mercato, il primo tifoso della Fortitudo, ha ribadito che si partirà dal roster attuale con Simone Pepe e Lorenzo Ambrosin che rifirmeranno per un’altra stagione, così come continuerà l’avventura in biancazzurro di Ruben Zugno e molto probabilmente anche quella di Tommaso Guariglia.

Restano da valutare le posizioni del capitano Marco Evangelisti e dei due americani Williams e Cannon. (GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA) VIDEO

Ultima modifica: 18 maggio 2018