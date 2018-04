Fortitudo Agrigento: preparazione in vista del match col Cuore Napoli

AGRIGENTO. Doppia seduta di allenamento, oggi per gli atleti della Fortitudo Agrigento, in vista della sfida di campionato in A2 Ovest di domenica prossima alle 18, sul parquet del “PalaMoncada” di Porto Empedocle, contro i campani del Cuore Napoli, nell’ambito del terz’ultimo turno della stagione regolare.

Coach Franco Ciani ha organizzato un’agenda di lavoro per la settimana che sta per finire, in previsione dell’incontro che hanno alternato sessioni tattiche ed atletiche, ma ha anche messo in conto alcuni pomeriggi di riposo per i ragazzi del roster.

Ieri, ad esempio, al mattino è stata prevista una sessione di pesi ed allenamento, mentre nel pomeriggio i giocatori sono stati messi a riposo.

Stamattina il programma di lavoro prevede, alle 10, la visione di video (sessione tattica) a cui seguiranno esercitazioni di tiro. Alle 17 una partitella di basket al PalaMoncada. Domani mattina alle 10, sessione di tiri al PalaMoncada. Al pomeriggio riposo. Infinedomenica 8 aprile, alle 10, sessione di tiri al PalaMoncada in preparazione della sfida delle 18. I biancazzurri siciliani, guidati da tempo da coach Franco Ciani, sono all’ottavo posto in classifica, in zona playoff e sono reduci dalla sconfitta di misura a Legnano. Il Cuore Napoli, con molto rammarico, almeno sul parquet, ha già salutato da due settimane matematicamente la serie A2, ​ma segue con interesse notevole e particolare attenzione, l’evoluzione dell’inchiesta della Federazione italiana pallacanestro, sulla Viola Reggio Calabria che circa una settimana fa è stata deferita al Tribunale Federale per alcuni presunti illeciti amministrativi (fidejussione falsa) e il prossimo 9 aprile dovrà subire un processo sportivo (udienza di discussione), che potrebbe portare a breve anche importanti novità e stravolgimenti in A2 Ovest, se il club calabrese venisse fortemente penalizzato o addirittura escluso dal campionato. I valori in campo, dunque saranno molto diversi. Ma gli agrigentini non possono abbassare la guardia. “Pronti a partire, determinati a fare bene – si legge in un comunicato della società – con la consapevolezza che rappresenta un nostro dovere, capaci di superare la stanchezza di un’altra settimana di lavoro a ranghi ridotti e ritmi frenetici, per poter maturare la convinzione di essere preparati per l’impegno, rivolti alla necessità di dare il massimo delle nostre capacità a prescindere dal risultato che maturerà alla fine dei quaranta minuti, sono queste le percezioni della vigilia che poi il campo potrà confermare o no, ma che per noi dovranno essere imprescindibili punti di partenza”. La sconfitta di Legnano, con 4 punti di scarto (85 – 81) non ha demoralizzato la squadra di coach Ciani in cerca di punti per i playoff. “Abbiamo avuto sei palloni per andare a due possessi di vantaggio – ha commentato l’allenatore della Moncada – e li abbiamo sbagliati tutti, come i tiri da sotto canestro. Era il momento chiave della partita, dove potevamo andare in vantaggio. Dopo le due ‘bombe’ figlie della qualità, ci siamo subito trovati sotto di quattro punti e la partita si è rimessa in salita. Dobbiamo avere la capacità, soprattutto per una squadra giovane e inesperta come la nostra, di prendere anche dalle situazioni negative qualcosa di positivo. Abbiamo giocato una partita di squadra, dove fino all’ultimo abbiamo mostrato la voglia di provare a reagire, non aspettando il suono della sirena. Dopo due mesi è tornato Zugno, eravamo ancora senza Guariglia. Al pronti via, abbiamo perso Giacomo Zilli, giocatore fondamentale per la nostra economia di gioco. Nonostante le variabili abbiamo giocato una partita intensa e di qualità. Possiamo dire la nostra fino in fondo”. Intanto, Jalen Cannon, l’ala-centro Usa della Moncada, miglior giocatore nel mese di febbraio con 19.8 punti e 11.4 rimbalzi a gara, con il 60% dal campo e l’85% ai liberi cede lo scettro a BJ Raymond della Latina Basket. Il numero 42 nerazzurro è stato, infatti, decretato miglior giocatore del mese di marzo nel girone Ovest del campionato di Serie A2 Old Wild West. In questa stagione BJ è il primo atleta nerazzurro a essere premiato. Raymond ha avuto medie di 24,8 punti e 7,5 rimbalzi a gara a marzo, con grandi percentuali il 76% da 2, il 58% da 3 e il 71% ai liberi.

