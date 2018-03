Il derby è della Fortitudo Agrigento, Trapani battuto 64-62

Partita decisa al fil di sirena al PalaMoncada. Agrigento vince il derby 64.62.

FORTITUDO MONCADA AGRIGENTO vs. LIGHTHOUSE TRAPANI

di Michele Bellavia

Una caparbia Fortitudo Moncada Agrigento si aggiudica il derby siciliano di A2 con il punteggio di 64 a 62. La vittoria consente l’aggancio del settimo posto, e mantiene accese le speranze per un posto ai play-off.

Per i biancazzurri quattro uomini in doppia cifra: “Trigger” Ambrosin è il top scorer con 14 punti, seguono Pepe (13), Cannon (12 con 9 rimbalzi) e “Conan” Zilli in doppia-doppia da 10 punti e 12 rimbalzi.

Per i granata cinque in doppia cifra: un ottimo Ganeto è autore di 17 punti, poi Bossi (13), Jefferson (11), Renzi (10) e Perry (10).

La premiazione di Jalen Cannon come miglior giocatore del girone ovest nel mese di febbraio, apre il derby tra le due formazioni siciliane. La prima parte di gara è tutta dei padroni di casa con la tripla di Ambrosin ad aprire i giochi. L’attacco biancazzurro gira alla perfezione con Cannon e Williams a assicurare il primo break (+5). I granata si aggrappano soprattutto a Renzi, ma la difesa degli uomini di Ciani è attenta, e si riparte in contropiede con la tripla di Ambrosin e poi Zilli per il primo allungo (+10) che costringe coach Parente al time-out. Renzi prova a scuotere i compagni, ma Evangelisti punisce dall’arco e così arriva il massimo vantaggio (+14). I granata tuttavia, sono vivi, e lentamente trovano le giocate per ricucire lo strappo. Un ottimo Ganeto comincia a carburare dall’arco, e coadiuvato dal “solito” Renzi, riporta sotto i granata fino al -6 a fine primo quarto (23 – 17).

Nel secondo quarto si va avanti a strappi, con i granata costretti a rinunciare a Renzi per un piccolo problema fisico. Si sbaglia tanto e il punteggio non si muove: 27 a 21 a metà della seconda frazione. L’uscita di Perry gravato di 3 falli consente alla Fortitudo di approfittarne con la tripla di Williams e il nuovo vantaggio in doppia cifra (+11). Pepe diventa un fattore sul finire della seconda frazione con alcune belle giocate che fanno esplodere il PalaMoncada e si va alla pausa lunga ancora in vantaggio (39 – 28).

Al rientro è Perry che con 6 punti consecutivi riavvicina i granata a -5. Prevale il nervosismo e il gioco ne risente su entrambi i lati del campo. Tuttavia, i biancazzurri mantengono i nervi saldi e trovano canestri importanti a metà della terza frazione per il nuovo allungo (+12).

Tanti errori da entrambe le parti premiano una volitiva Trapani che, trova in Bossi il fattore per rifarsi nuovamente sotto prima dell’ultima frazione di gioco (52 – 45).

Nell’ultimo quarto, gli uomini di coach Daniele Parente provano a completare la rimonta con la tripla del folletto Jefferson che riduce lo svantaggio a soli due possessi.

Ormai ogni sbaglio si paga carissimo e sono gli uomini di coach Franco Ciani a subire l’inerzia granata con Perry che riporta i suoi a -1.

A metà frazione le due compagini sono in perfetta parità (54 – 54); la tripla di “The Enforcer” Pepe riaccende le speranze biancazzurre in un PalaMoncada diventato una bolgia, anche se Trapani non molla e con Bossi trova il vantaggio. È Giacomo Zilli a mettere il canestro per il nuovo vantaggio biancazzurro.

Gli schemi di gioco sono saltati e si lotta arditamente su ogni pallone: clamorosa la palla persa da Evangelisti, controbilanciata da quella di Perry. Ci pensa Cannon a togliere un po’ di suspense, trovando un canestro vitale a poco più di 30 secondi dalla sirena.

Ancora un indomito Bossi realizza il canestro del -1 e apre la corsa al fallo sistematico. Il sangue freddo di Williams ai liberi rimette un possesso di vantaggio, e la successiva girandola di liberi premia ancora gli uomini di coach Franco Ciani che si aggiudicano così il derby di Sicilia (64 – 62).

A partita finita, ogni antagonismo tra le due tifoserie si spegne in un cordiale abbraccio e scambio di sciarpe a suggellare soprattutto grande sportività e rispetto da parte di entrambi.

TABELLINO

Moncada Agrigento – Lighthouse Trapani 64-62 (23-17, 16-11, 13-17, 12-17)

Moncada Agrigento: Ambrosin 14 (3/4, 2/3), Pepe 13 (4/8, 1/6), Cannon 12 (5/9, 0/2), Zilli 10 (4/8, 0/0), Williams 9 (2/8, 1/2), Evangelisti 6 (1/4, 1/5), Lovisotto 0 (0/1, 0/1), Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Savoca 0 (0/0, 0/0), Rotondo 0 (0/0, 0/0). All Ciani, ass coach Dicensi

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Giacomo Zilli 12) – Assist: 8 (Pendarvis Williams 3)

Lighthouse Trapani: Ganeto 17 (3/5, 2/6), Bossi 13 (3/8, 1/4), Jefferson 11 (1/4, 2/9), Renzi 10 (3/7, 0/1), Perry 10 (2/4, 1/2), Viglianisi 1 (0/1, 0/2), Testa 0 (0/0, 0/3), Mollura 0 (0/1, 0/3), Simic 0 (0/2, 0/0), Fontana 0 (0/0, 0/0). All Parente,

Tiri liberi: 20 / 22 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Jesse Perry 7) – Assist: 9 (Kenneth Viglianisi 3)

Arbitri: Enrico Boscolo, William Raimondo, Salvatore Nuara .

Spettatori 1700 circa. Parziali: (23-17;16-11; 13-17, 12-17)



FOTO KALOS LONGO

Ultima modifica: 25 marzo 2018