Forti raffiche di vento: crollano cornicioni e si piegano segnali stradali, Ã¨ allarme

Le forti raffiche di vento che interessano Agrigento e provincia stanno mettendo a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco: segnalati alberi, cornicioni, lamiere e cartelloni abbattuti. Tutto il litorale è interessato da forti mareggiate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare nella zona del centro cittadino e anche nella vastissima periferia dove le forti raffiche hanno strappato i teloni di plastica e danneggiato le colture. In via Crispi, ad Agrigento, difronte la Caserma Anghelone della Polizia di Stato, paura per il crollo parziale di un edificio fatiscente. Un cartellone stradale si è piegato lungo la SS 640. Altri danni, compresi alberi caduti e rami secchi sulle strade si segnalano in più zone del capoluogo.

Ultima modifica: 14 aprile 2018