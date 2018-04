Il forte vento, e i disagi causati dalla stesso, non hanno colpito soltanto l’agrigentino. A Butera, in provincia di Caltanissetta, una tettoia di una mansarda si è staccata precipitando sulla via sottostante.

Diversi i danni provocati dal cedimento con l’arteria che è stata praticamente spezzata in due e impedisce il collegamento del paesino nisseno col capoluogo

Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e uomini della protezione civile.

Ultima modifica: 15 aprile 2018