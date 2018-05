Il forte vento “abbatte” un palo dell’illuminazione pubblica: danneggiata una Panda in via Nettuno

AGRIGENTO. Una bufera di vento e pioggia si è abbattuta sulla provincia di Agrigento.

In città, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nettuno, accanto al bar La Vela dove un palo della pubblica illuminazione si è schiantato contro una Fiat Panda, nuovo tipo, di colore azzurrino, danneggiando il mezzo. I pompieri hanno eseguito i rilievi e messo in sicurezza la zona. Il proprietario del mezzo danneggiato chiederà il risarcimento del danno al Comune.

Piove a dirotto non solo ad Agrigento ma anche a Canicattì, Licata e Sciacca. La polizia stradale ed i vigili urbani consigliano prudenza alla guida.

