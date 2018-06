In forse la raccolta dell’indifferenziata giovedi: Hamel invita alla collaborazione

L’assessore comunale all’Ecologia e Ambiente, Nello Hamel, comunica che ancora non è stata firmata l’Ordinanza Regionale che consente al Comune di Agrigento, e a tutti gli altri Comuni della SRR, di poter conferire i rifiuti indifferenziati in discarica. Questa situazione potrebbe impedire il ritiro dei rifiuti nella giornata di giovedì. Tuttavia poiché l’Autorizzazione potrebbe arrivare anche in tarda serata, Hamel invita i cittadini ad una piena collaborazione e quindi a depositare i mastelli dell’indifferenziata tenendo conto che, se non arriva l’Autorizzazione Regionale e non viene effettuata la raccolta, essi dovranno riportare i rifiuti a casa. Si tratta di una situazione straordinaria, dovuta al ritardo della Regione, che viene monitorata minuto per minuto, in attesa di arrivare ad una soluzione.