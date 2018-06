Fontanelle’s Got talent: Grande successo per l’iniziativa canora della festa di quartiere “Fontanelle Insieme”

In occasione della Festa di quartiere “Fontanelle Insieme”, sabato 9 giugno si è svolta l’iniziativa con “PuliAmo Fontanelle”, di alcuni volontari degli abitanti del quartiere; si è proseguito alle ore 15.00 con la “Caccia al tesoro”. Alle 17.00 è stata disputata la finale del Torneo di calcetto e si è tenuto il torneo di burraco ed alle ore 17.30, nella piazzetta, “I giochi di una volta per i più piccoli”. Alle ore 21.00 “Fontanelle’s got talent”, alla scoperta dei talenti del quartiere. Un grande successo di pubblico la serata di FONTANELLE’S GOT TALENT il format canoro dedicato ai piccoli talenti canori e delle scuole di ballo un successo che ha visto la partecipazione di molti giovani artisti in erba e di una giuria di qualità composta da Alessio D’ Alia, Federico Orefice, Denise Lombardo ed Ettore Braggio. La manifestazione presentata dal bravissimo e simpaticissimo conduttore “Bepi Amorelli”. La manifestazione della prima edizione “Fontanelle Insieme” è stata organizzata da Vito Lauricella, Emanuele Montalbano e la collaborazione della Parrocchia San Nicola con Don Gero, Don Sebastian e Don Carmelo che insieme agli altri organizzatori ha premiato i vincitori della serata. Al primo posto si è piazzato Massimo Munì che ha interpretato un famoso brano di Michele Zarrillo. Secondi classificati la scuola asd danza in movimento e terzi la band agrigentina I Pentagramma. E’ stato assegnato anche un premio della critica voluto dai giurati ad Alessio Parisi con la canzone l’ essenziale di Marco Mengoni.

Domenica 10 Giugno giornata conclusiva dove si è tenuta per le vie di Fontanelle una bellissima sfilata con i Gruppi Folklorisitici: “I Fiori del Mandorlo”, “Gergent”, “Herbessus”, “Oratorio Don Guanella”, “Tammura di Girgenti” e il Corteo Storico “La Corte dei Principi” di Aragona. Nella giornata conclusiva della Festa di quartiere “Fontanelle Insieme”, alle ore 21.00, si terrà uno straordinario concerto di musica popolare “Agorazein and Friends”, graditi ospiti della serata i “Dioscuri”, il Maestro Gigi Finistrella, la splendida voce di Peppe Sciortino e gli artisti agrigentini “Peppe e Francesco Porretta” .

Ultima modifica: 10 giugno 2018