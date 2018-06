Fontanelle Insieme , si aggrega ancor di piÃ¹ grazie allâ€™iniziativa di alcuni giovani volenterosi e speranzosi

Una settimana di eventi: Concerti, Ballando con le Stelle, tornei di calcio e di Burraco, rappresentazioni teatrali, scoperta di Talent, momenti di spiritualità, sfilata gruppi Folkloristici e tammuriniata, con la conclusione di gruppi musicali. Il tutto in piazza o all’esterno/interno della Parrocchia San Nicola.

In occasione della festa di quartiere “Fontanelle Insieme” venerdì 8 giugno, è andata in scena la commedia brillante “A Filama” con la regia di Paolo Colajanni.

Ieri c’è stata la rappresentazione teatrale per la regia di P. Colajanni della commedia brillante in dialetto “A FILAMA” – La storia è ambientata in un paesino dell’entroterra agrigentino, dove un sedicente comitato si rivolge al prete, accusando una povera maestra, la cui colpa è quella di essere stata sedotta. Ma Don Carmelo la difende a spada tratta anche contro l’interevento di un autorevole Monsignore facendo trionfare nobili sentimenti come amore e la fede per Nostro Signore.

L’Associazione Amici del Teatro nasce a Fontanelle più di 20 anni addietro e nelle sue svariate rappresentazioni, ha coinvolto bambini, giovani ed aziani costituendo anche un centro di unione e amicizie generazionali.

La piazzetta San Nicola , che per Fontanelle costiuisce l’Agorà e che molto incautamente, pochi mesi fa, il Comune aveva destinato a punto di raccolta della differenziata, era gremita di gente che ha dato un vivo consenso a tale rappresentazione.

Sabato mattina i Fontanelliani di buona volontà, tutti pronti con paletta e ramazza a pulire e spazzare ciò che c’è di sporco in ogni angolo del quartiere.

Fontanelle insieme… noi ci siamo e ci stiamo

Ultima modifica: 9 giugno 2018