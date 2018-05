Fondo Europeo Pesca: il calendario di giugno degli incontri nei desk informativi del Libero Consorzio

Agrigento, 31 maggio 2018

Proseguirà anche nei mesi estivi l’attività di informazione e consulenza per gli operatori professionali della pesca sul Fondo Europeo per la Pesca 2014-2020 (FEAMP) da parte degli esperti della Bio&Tech di Trapani, che gestisce i desk informativi attivati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nelle marinerie di Porto Empedocle, Licata e Sciacca, nell’ambito dell’azione E2 del progetto UE “Tartalife – Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale”- LIFE12 NAT/IT/000937.

Il calendario degli incontri fissati per il mese di giugno 2018 è il seguente:

– a Sciacca (c/o Soc. Coop. L’Ancora, Vicolo Mazzola, n.8) sabato 9 e sabato 23 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

– a Sciacca nella sede di Lungomare Cristoforo Colombo n. 11, lunedì 4, sabato 16 e giovedì 28 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

– a Porto Empedocle (Via Giotto n. 7) martedì 12 e mercoledì 27 dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

– a Licata (c/o Studio di Assistenza e Consulenza per i pescatori in Via Principe di Napoli n. 53) mercoledì 13 e giovedì 21 giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Ricordiamo che il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento relative al bando FEAMP “Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori” (misura 1.31), per il sostegno dei giovani che intendono avviare attività di pesca allo scopo di favorire il loro insediamento iniziale.

