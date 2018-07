Focus on Dimitri Sousa: “The Sharpshooter”

di Michele Bellavia

Giocatore: Dimitri Sousa

Nato a San Paolo (Bra) il 15/11/1994

Team: FORTITUDO MONCADA AGRIGENTO

Soprannome: The Sharpshooter

Si chiude col botto il mercato della Fortitudo Moncada Agrigento che ingaggia Dimitri Sousa, ala piccola brasiliana con passaporto europeo, classe ’94.

A dispetto dei natali paulisti, Sousa è cresciuto cestisticamente in Italia dove tra il 2008 e il 2013 ha vestito le maglie del Basket Teramo e della Mens Sana Siena. Successivamente si è trasferito oltre oceano, negli Stati Uniti, dividendosi tra studio e gioco per il college della Virginia con sede a Wise (UVA-Wise) con il quale ha disputato due campionati (15/16 e 16/17) nella seconda divisione NCAA.

Si tratta di un giocatore di grande prospettiva, ma già con un solido background cestistico. È un’ala piccola molto esplosiva (198 cm x 95 kg) in grado di attaccare il ferro dal palleggio e con discrete capacità offensive anche spalle a canestro in situazioni di post-basso (16.7 punti); ha un buon tiro dall’arco (34%) e garantisce rimbalzi (4.4).

Per caratteristiche tecniche ricorda Paulius Sorokas, l’ala lituana quest’anno in forza a Tortona, soprattutto per la capacità di battere l’avversario in velocità e andare a canestro; gli assist dei compagni ne esaltano le ottime capacità balistiche in situazioni di catch and shoot. La ricerca di quest’ultimo elemento per completare il roster è stata lunga ma fruttuosa: riteniamo che si tratti di un ottimo giocatore in grado di garantire a coach Franco Ciani diverse soluzioni in fase offensiva che, lo scorso anno, con buona probabilità, ci si aspettava da Isacco Lovisotto e che il trentino, tuttavia, non è riuscito ad esprimere al meglio.

Ultima modifica: 27 luglio 2018