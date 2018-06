Fitness all’aperto: a Campobello l’amministrazione pensa ad una palestra alla Divina commedia

CAMPOBELLO DI LICATA. Sarà realizzata una palestra all’aperto lungo il viale della Divina commedia. Lo ha reso noto il sindaco, Gianni Picone, che ha anche annunciato la pubblicazione del relativo bando che è stato pubblicato sul portale del Comune. L’importo complessivo dell’appalto, escluso Iva e compresi oneri per la sicurezza ammonta a 26.200 euro. Il termine di presentazione dei plichi di partecipazione alla gara scade alle 13 del 23 luglio. Le offerte dovranno essere inviate al Comune di Campobello di Licata, Piazza XX settembre, mentre l’apertura delle offerte avverrà alla prima seduta pubblica presso i locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Campobello di Licata, alle 10 del 24 luglio.

Ecco cosa dovrà fornire l’impresa che si aggiudicherà l’appalto: il “Chest Press” un attrezzo per allenamento isotonico di petto, spalle e tricipiti. Fornitura e trasporto di Panca per addominali (Sit Up), lombari, stretching ed esercizi a corpo libero. Fornitura e trasporto di Twister Station, attrezzatura per allenamento isotonico della fascia addominale obliqua e trasversa e per la flessibilità del tronco. Fornitura e trasporto di Spalliera, attrezzatura per esercizio a corpo libero. Infine la fornitura ed il trasporto di Sbarre Trazioni, attrezzatura per esercizio a corpo libero funzionali per trazioni. Tutte le attrezzature dovranno avere i requisiti della normativa europea da parco EN 16630.

