Firetto in apprensione per Sofia: appello al pirata della strada di presentarsi alle autorità

AGRIGENTO. La comunità agrigentina sta vivendo momenti di grande apprensione per le sorti di Sofia, studentessa che dalla notte del 10 agosto scorso si trova ricoverata in coma presso il centro di rianimazione di Caltanissetta, dopo essere stata investita da un’auto che si sarebbe data alla fuga.

Le sue condizioni sono molto gravi e in tanti, tra parenti amici o semplici conoscenti, si stringono intorno alla ragazza, esprimendo la loro vicinanza alla famiglia. ”

Mi unisco alle preghiere per Sofia, – fa sapere il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto – affinchè possa al più presto riprendere la vita di sempre, e lancio un appello affinché, chi consapevole di quanto accaduto, possa subito presentarsi alle autorità per chiarire la propria posizione. Forza Sofia, in questo momento siamo tutti con te!”.

