Firetto assiste ai provini di Beppe Cino

AGRIGENTO. Visita a sorpresa, dietro le quinte del Teatro Pirandello, del sindaco Lillo Firetto durante i provini per il nuovo film di Beppe Cino.

Il regista, originario di Racalmuto, in queste ore in collaborazione con il presidente della Fondazione Teatro Pirandello, l’attore Gaetano Aronica, sta selezionando gli attori per il suo prossimo film ispirato a tematiche care a Leonardo Sciascia, che vedrà sul set molti attori agrigentini.

Lillo Firetto, dopo essersi informato con il regista sulle location e sui tempi di lavorazione, ha voluto assistere direttamente ad alcuni provini con i giovani attori di Gaetano Aronica.

Ultima modifica: 15 maggio 2018