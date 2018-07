Finita l’esperienza di Leveque al Torino. Diverse richieste dell’ ex Akragas da club di B e C

Il giovane Alessio Leveque, ex centrocampista dell’Akragas, e conosciuto per la mirabile stagione al Torino, sembra ora voler conquistare Serie C e Serie B.

E’ finita l’esperienza di Alessio Leveque al Torino. Il fantasista classe ’99 ha militato nell’ultima stagione in prestito con la Primavera granata venendo anche convocato più volte dal tecnico Walter Mazzarri per gli allenamenti della prima squadra. Leveque, dopo essersi liberato dall’Akragas (proprietario del suo cartellino), è adesso sul mercato. Diverse le richieste già pervenute da club di B e C al suo agente Bruno Di Napoli. Sondaggi che saranno approfonditi nei prossimi giorni. Il ragazzo, 10 presenze con i Giganti in C due stagioni fa e un assist decisivo per il pari di Longo nel play-out di ritorno contro il Melfi, è stato spesso utilizzato anche come mezz’ala di centrocampo.

Fonte Tutto mercato web.com

