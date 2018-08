Festeggia il suo secondo compleanno il ristorante “Ginger- People and Food”

AGRIGENTO. Il ristorante “Ginger”, inaugurato nel 2016, si trova nel centro storico di Agrigento ed è nato dal progetto della cooperativa sociale Al Kharub il cui obbiettivo è quello di creare inserimento lavorativo per persone con svantaggio sociale come disabili, migranti e rifugiati. Ieri sera si sono tenuti i festeggiamenti a base di cibo e musica per i due anni di apertura del locale. La serata jazz è stata animata da Carmelo Salemi alla tromba, Sergio Calì al vibrafono e Angelo Di Marco al pianoforte.

Ultima modifica: 23 agosto 2018