Ferragosto all’Oceanomare con i René Volée all’insegna della live music

Le uniche regole del ferragosto sono la musica e il divertimento e a queste non poteva contravvenire l’Oceanomare che ha organizzato una serata all’insegna della live music per celebrare la conclusione di questo Ferragosto 2018. I protagonisti della serata sono i Renè Volée, la band che, seppure nata da pochi mesi, si è già creata un seguito di fan desiderosi del divertimento puro.

Ma chi sono i René Volée e soprattutto, da dove deriva il loro nome? La band dei René Volée è composta da Dario Assenzo, Gabriele Migliaccio e Andrea Buccheri e questa sera si esibiranno con degli special guest: Sal Cacciatore e Roberta Braccieri. Il vocalist della serata sarà Riccardo Gaz, mentre al Dj set troveremo Andrea Cassaro.

Il progetto René Volée, il cui nome è ispirato al portiere colombiano René Higuita noto negli anni ’90 per le sue giocate fuori dal comune e ben lontano dal classico ruolo di “estremo difensore della porta”, propone una selezione musicale ampia e originale che spazia dall’Elettronica al Dub, dall’House alla Club Music, dalla Dance al Funk, filtrata in maniera unica da un mix di loop elettronici, synth, voice acapella resi coinvolgenti e intriganti dal suono delle percussioni e delle basslines live. Insomma un ritmo elettrizzante che impone in maniera del tutto spontanea di muoversi e ballare.

E voi siete pronti? René Volée vi aspetta alle ore 22:30 all’Oceanomare.

Ultima modifica: 15 agosto 2018