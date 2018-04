Fenomenale – Il tour di Gianna Nannini passa da Sciacca il 19 agosto

SCIACCA. Gianna Nannini si esibirà dal vivo a Sciacca, in Piazza Scandaliato DOMENICA 19 AGOSTO (h 21.30), all’indomani del concerto al Teatro antico di Taormina.

Una performance live che si preannuncia spettacolare, organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Sciacca.

Piazza Scandaliato – la più antica della città – è una splendida terrazza sul mare, luogo di ritrovo dell’intera cittadinanza: incorniciata da una flora tipica dell’Isola (ficus, platani e palme), regala una suggestiva vista di un panorama marino, il porto, il mare e nelle giornate di bassa marea con il tempo sereno perfino l’isola di Pantelleria.

Piazza Scandaliato si trasformerà in un suggestivo teatro, allestito con una platea, una tribuna e un’area destinata a tutti coloro che vorranno ballare sulle note della regina del rock italiano.

FENOMENALE – IL TOUR vede una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

In questi speciali concerti estivi, Gianna Nannini riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti AMORE GIGANTE in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi.

Ultima modifica: 27 aprile 2018