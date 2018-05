Favara, serrati controlli per scongiurare la vendita di pane la domenica

In ottemperanza al decreto Turano, i panifici devono obbligatoriamente rimanere chiusi la domenica. Serrato controllo del territorio, a Favara, per poter scongiurare la vendita di pane porta a porta e chiusura dei panifici per Domenica 20 maggio.

Sono queste le indicazione date all’amministrazione comunale, da parte dei panificatori favaresi che chiedono il rispetto delle regole e si dichiarano pronti a proteste anche mediante la chiusura delle proprie attività e segnalazioni in Prefettura.