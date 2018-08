Favara, ragazza investita e ferita gravemente: caccia al pirata della strada

I carabinieri della Tenenza di Favara stanno indagando per rintracciare l’auto pirata che nei giorni scorsi ha travolto e ferito gravemente, prima di fuggire, una ragazzina di 16 anni che sta lottando per non morire nel reparto di Neurochirurgia di Caltanissetta.

Le indagini non lasciano nulla al caso. I carabinieri infatti, stanno passando al setaccio tutte le carrozzerie, non soltanto di Favara, ma anche dei comuni vicini, dopo che sul luogo del sinistro, in contrada Crocca, sono stati rinvenuti pezzi che sembrano appartenere ad una Fiat Punto, probabilmente l’auto pirata rimasta coinvolta nel sinistro e che si è dileguata senza prestare soccorso ai due ragazzi che erano a bordo del motorino. Uno di loro, un diciassettenne è stato portato all’ospedale di Agrigento per le lievi ferite, l’altra, una sedicenne, si trova ancora in condizioni disperate all’ospedale di Caltanissetta dove è giunta in elicottero dopo un primo ricovero al San Giovanni di Dio.

Ultima modifica: 11 agosto 2018