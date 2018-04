Impossibile riconoscere il killer del quarantaduenne favarese di Favara ucciso lo scorso . Le telecamere hanno ripreso l’agguato ma il volto del killer non si vede. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, è entrato in azione con il volto mascherato, nemmeno la tecnologia potrà aiutare nella sua identificazione. Secondo quanto riportato da La Sicilia, l’utilitaria utilizzata per l’agguato, e ritrovata bruciata in una zona di campagna, a Palma di Montechiaro, sarebbe stata parcheggiata in quel luogo dopo giorni.

Ultima modifica: 20 aprile 2018