A Favara l’opera benefica del barone Mendola deve continuare

Nei suoi 80 di vita il barone Antonio Mendola favarese doc, vissuto tra il 1828 ed il1908, superando fragilità personali, incomprensioni, amarezze e momenti comunque difficili, non abbandonò mai il proposito di fare del bene alla sua città, impegnando a questo scopo i suoi talenti e le sue ricchezze. Uomo di spirito multiforme, con una grande e non comune sensibilità umana, spirituale, culturale ed etica, in tempi assai difficili con grande lungimiranza pensò ad alleviare non solo la povertà materiale, ma anche quella culturale. E ciò sicuramente nella piena convinzione che la prima è spesso frutto della seconda. Così pensò a costruire una palazzina che chiamò “Popularis sapientiae loculus”; cioè un piccolo spazio per la sapienza del popolo; in pratica una biblioteca con un ricco patrimonio librario, allora di oltre 15.000 volumi. Per la povertà materiale, un orfanotrofio ed un asilo per i bambini; un ospizio per vecchi invalidi al lavoro. Insomma, da disinteressato benefattore, grande attenzione per la classi sociali più deboli.

Per questo ha dato origine alla “Pia Opera” gestita dalle Suore Bocconiste che sino al 2015 ha portato il suo nome, e detta più comunemente Opera del Boccone del Povero. Sappiamo quello che è avvenuto anche con le trasformazioni giuridiche avvenute nella struttura nel corso egli anni, trasformata in IPAB, cioè Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, regolamentata dalle varie leggi.

Negli ultimi anni i tanti problemi si sono presentati , con interrogativi di vario genere, creando anche qualche polverone, che non è stato diradato e che forse ha solo complicato le cose. La conseguenza è stata l’abbandono dei locali da parte delle Suore, il congedo di tutti gli ospiti e la nomina di un Commissario straordinario, che invano ha cercato un’altra famiglia religiosa o un altro Ente per gestire i locali , secondo le finalità di cui al lascito del Grande Benefattore. Falliti tutti i tentativi c’è stata l’estinzione per legge della “Pia Opera Barone Mendola”, da parte del Commissario straordinario, nominato dall’Assessore regionale famiglia-politiche sociali e lavoro, che già il 7 dicembre del 2016 con proprio decreto aveva anche dichiarato decaduto il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia.

Così tutti beni dell’Opera sono passati all’Amministrazione Comunale che deve pensare ad un nuovo modello gestionale per servizi alla collettività favarese in rapporto alle nuove emergenze e problematiche della tessuto sociale di oggi, e sempre secondo le finalità del Barone Mendola, che – come abbiamo detto – sicuramente voleva in ogni modo aggredire la povertà culturale e materiale del popolo favarese.

Ed è proprio di queste ore la notizia che l’Amministrazione Comunale, con delibera della Sindaca pentastellata ANNA ALBA, come primo atto per l’utilizzazione dei locali in questa precisa direzione, con una Determina ufficiale firmata in data 12 giugno u.s, e resa nota ieri, ha destinato parte dei locali, per creare un laboratorio di recitazione e per stimolare aggregazione e socializzazione, secondo le esigenze, i bisogni e le particolari sensibilità che il territorio favarese esprime in questo periodo.

L’onere di questo impegno, da portare avanti a “titolo gratuito” – come espressamente detto nella Determina – è stato affidato a due persone, Lillo Montaperto e Giuseppe Cioppino Crapanzano.

Rispettivamente con l’incarico di presidente il primo e di direttore artistico il secondo. Si tratta di due persone, impegnate da tempo nel volontariato sociale, ed entrambe navigate ed esperte in diversi campi, con attitudine e passione particolare nel settore artistico-teatrale-culturale, in cui hanno maturato una prolungata esperienza, notoriamente apprezzata .

Una scelta perciò che da non pochi a Favara viene giudicata proprio felice e che fa proprio ben sperare.

Così anche se con un certo ritardo – (sicuramente dovuto soprattutto ad intoppi burocratici che in Italia non mancano mai) – l’Amministrazione ALBA ha dato una prima risposta all’apprensione che a Favara aveva suscitato la notizia della definitiva scomparsa del “Boccone del Povero”, mentre aumentano tante nuove forme di povertà.

Diego Acquisto

Ultima modifica: 16 giugno 2018